Wall Street verdeeld na stroom kwartaalcijfers

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren donderdag verdeeld, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt licht, de Dow Jones index verliest 0,3 procent en de Nasdaq stijgt 0,4 procent.

Wall Street kon zich de afgelopen tijd optrekken aan solide kwartaalcijfers, waarbij de S&P en Dow woensdag nog vlak onder hun recordstand sloten. Van de 80 bedrijven in de S&P 500 die de boeken reeds openden, wist 81 procent de verwachtingen van analisten te overtreffen, volgens FactSet.

Donderdag steken de zorgen over de noodlijdende Chinese projectontwikkelaar China Evergrande weer de kop op, nadat bekend werd dat plannen om een meerderheidsbelang in zijn vastgoedbeheerdivisie Evergrande Property Services voor 2,6 miljard dollar te verkopen aan rivaal Hopson Development, zijn afgeblazen. Eerder ketste een verkoop van het hoofdkantoor al af.

Volgens analist Michael Hewson van CMC Markets zou Evergrande op zijn vroegst al dit weekend in een default kunnen belanden.

Marktanalist Paul Jackson van Invesco blijft ondertussen positief over aandelen. "We hebben een periode van aarzeling achter de rug die voor wat volatiliteit heeft gezorgd, maar ik denk dat de aandelenkoersen hoger zullen blijven", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 6.000 naar 290.000 aanvragen, waar de markt rekende op 300.000 aanvragen.

De Philadelphia Fed index daalde in oktober van 30,7 naar 23,8. De markt rekende op een indexniveau van 24,5.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in september in een veel trager tempo gestegen dan in de twee maanden ervoor, meldde The Conference Board donderdag.

De Leading Economic Index steeg vorige maand met 0,2 procent tot een stand van 117,5. In augustus steeg de index nog met 0,8 procent en in juli met 0,9 procent.

De deltavariant van het coronavirus, de zorgen over de hoge inflatie en de aanhoudende problemen in de aanvoerketen zorgen voor tegenwind voor de Amerikaanse economie, aldus The Conference Board, dat wel zijn groeiverwachtingen van 5,7 en 3,8 procent voor respectievelijk 2021 en 2022 handhaafde.

De bestaande woningverkopen in de VS stegen in september met 7 procent en daarmee sterker dan verwacht.

De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1634. Een vat WTI-olie is ruim 2 procent goedkoper op 81,50 dollar. Bitcoin bereikte woensdag een all time high maar noteert donderdag 4 procent lager op 63.200 dollar.

Bedrijfsnieuws

WeWork beleefde donderdag eindelijk zijn beursdebuut in New York, nadat IPO-plannen twee jaar geleden nog werden gestaakt. WeWork fuseert met de SPAC BowX Acquisition en stijgt donderdag ruim 11 procent naar 11,57 dollar.

Aandelen van de Amerikaanse online betaaldienst PayPal dalen donderdag 5 procent, na een verlies van bijna 5 procent op woensdag. Toen meldde The Wall Street Journal op basis van ingewijden dat PayPal Pinterest over zou willen nemen. PayPal zou flink in de buidel moeten tasten voor het social media bedrijf, bekend van zijn online prikbord, dat zo'n 40 miljard dollar waard is. Pinterest steeg woensdag 13 procent en noteert donderdag 3 procent lager.

Tesla rapporteerde woensdag laat een recordwinst over het derde kwartaal. De fabrikant van elektrische voertuigen slaagde erin om de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen redelijk goed op te vangen. Aanvankelijk daalde het aandeel, maar inmiddels noteert de koers ruim 3 procent in het groen.

IBM heeft het afgelopen kwartaal een tegenvallende omzet geboekt, terwijl de aangepaste winst in lijn was met de verwachtingen. Het aandeel van Big Blue verliest donderdag bijna 9 procent.

AT&T heeft in het derde kwartaal fors meer winst geboekt, ondanks een lagere omzet als gevolg van desinvesteringen. Het aandeel daalt een procent.

De nettowinst van Blackstone is in het derde kwartaal bijna verdubbeld, dankzij sterke beleggingsprestaties en aanhoudende expansie naar snelgroeiende nieuwe activiteiten. Het aandeel stijgt 3 procent.

American Airlines wist het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen naar winst, hoewel de deltavariant van het coronavirus wel voor een trager hersteltempo zorgde. Het aandeel wint 2 procent.

Dow Inc. heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet en de resultaten sterker zien stijgen dan verwacht. Het aandeel daalt zo'n 3 procent.

PPG Industries wint bijna 2 procent. De Amerikaanse verfspecialist heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan verwacht, ondanks dat het vanwege de verstoringen in de toeleveringsketen niet aan de robuuste vraag kon voldoen.

Nucor heeft in het derde kwartaal een recordwinst geboekt dankzij hogere verkoopprijzen. De staalfabrikant verwacht dat de winst in het lopende kwartaal verder stijgt. Het aandeel daalt toch 5 procent.

Intel en Snap volgen publiceren nabeurs kwartaalcijfers.