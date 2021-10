UBS verlaagt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 740,00 naar 720,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. De resultaten van ASML in het derde kwartaal waren geen verrassing, stelden de analisten van UBS. De EBIT in het afgelopen kwartaal was 1 procent hoger dan voorzien, maar de outlook voor het lopende vierde kwartaal dan weer 4 procent lager. "We verwachten geen grote aanpassingen aan de consensus voor 2021 en 2022." Door vertragingen in de aanvoerketen en interne kwesties zei ASML dit jaar een omzetgroei van 35 procent te zullen benaderen, waar het eerder opmerkte ongeveer op 35 procent uit te komen. In combinatie met een omzetoutlook van 4,9 tot 5,2 miljard euro voor het vierde kwartaal met een brutomarge van 51 tot 52 procent zullen analisten hun taxaties echter nauwelijks aanpassen, voorziet UBS. Het aandeel ASML handelde donderdag 0,1 procent hoger op 658,00 euro. Bron: ABM Financial News

