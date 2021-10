Verizon verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Verizon

(ABM FN-Dow Jones) Verizon Communications heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd, na een sterk derde kwartaal. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het telecombedrijf. De winst per aandeel steeg in het derde kwartaal op jaarbasis van 1,05 dollar naar 1,55 dollar. En op aangepaste basis steeg de winst van 1,25 dollar per aandeel naar 1,41 dollar. Netto verdiende Verizon 45,5 procent meer, namelijk 6,6 miljard dollar, en de aangepaste EBITDA steeg met 3,3 procent tot 12,3 miljard. De operationele omzet steeg dan ook met 4,3 procent tot 32,9 miljard dollar. "We hebben een sterk derde kwartaal achter de rug, waarin we onze strategie hebben waargemaakt en op verschillende terreinen zijn gegroeid", aldus CEO Hans Vestberg in een toelichting. De topman verwacht een sterk einde van het jaar. Daarom heeft Verizon de outlook voor het hele boekjaar ook verhoogd, voegde de topman toe. Verizon rekent op een omzetgroei van de draadloze activiteiten van ongeveer 4 procent. Eerder was dit 3,5 tot 4 procent. De aangepaste winst per aandeel zal tussen 5,35 en 5,40 dollar liggen, tegenover een eerdere verwachting van 5,25 tot 5,35 dollar. Bij de halfjaarcijfers verhoogde Verizon de outlook ook al. Daarvoor ging het uit van een aangepaste winst per aandeel van 5,00 tot 5,15 dollar. Bron: ABM Financial News

