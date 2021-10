'Recordkwartaal ASML geen verrassing' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalresultaten van ASML leverden weinig verrassingen op. Dit concludeerde analist Nigel van Putten van zakenbank Kempen. Zowel de omzet als de brutomarge waren afgelopen kwartaal conform verwachting. De winstontwikkeling was meevallend, maar dat is volgens de analist deels te danken aan bepaalde investeringswinsten. "Opnieuw een recordkwartaal op veel fronten, maar ook exact zoals we hadden verwacht", zei Van Putten. In het lopende vierde kwartaal rekent ASML op een omzet van 4,9 tot 5,2 miljard euro met opnieuw een marge tussen de 51 en 52 procent. Als dit wordt doorberekend komt Van Putten uit op een EBIT van 1,7 miljard euro, wat circa 5 tot 7 procent minder is dan de consensus. "De schuldige is de aanvoerketen", aldus de analist. Verder merkte Van Putten op dat ASML wat voorzichtiger uit de hoek kwam dan voorheen ten aanzien van de geheugenmarkt. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.