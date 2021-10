Scherpe daling van Nederlandse autoverkopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Registraties van nieuwe personenauto's in Nederland zijn in september met 15,8 procent gedaald, terwijl in de Europese Unie de registraties in dezelfde maand met 23,1 procent afnamen. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA vrijdag. In Nederland nam het aantal registraties afgelopen maand af tot 24.663 auto's. Na de eerste negen maanden van 2021 is er nu sprake van een daling van 4,9 procent op jaarbasis. In de EU liggen de verkopen na negen maanden juist nog altijd 6,6 procent hoger. Frankrijk liet in september een min zien van 20,5 procent, terwijl Duitsland, verreweg de grootste 'autonatie' van de EU, een daling rapporteerde van 25,7 procent. Bron: ABM Financial News

