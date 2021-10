GeoJunxion bereikt akkoord over verlenging lening Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) GeoJunxion heeft een akkoord bereikt met obligatiehouders over het verlengen van de looptijd van een converteerbare lening met 18 maanden. Dit maakte de Nederlandse kaartenspecialist vrijdagochtend bekend. Over de lening, voor een bedrag van 1,27 miljoen euro per 30 september, betaalt GeoJunxion een rente van 9 procent per jaar. Daarvan is 3 procentpunt in cash en de overige 6 procent in nieuwe obligaties. De zekerheden die GeoJunxion stelt zijn intellectuele eigendomsrechten en aandelen. Onder de nieuwe afspraken loopt de lening af op 3 augustus 2023, waar dit eerder 3 februari 2022 was. De kaartenspecialist blijft hetzelfde rentepercentage betalen. De leningverstrekkers zijn ook aandeelhouders van GeoJunxion. Bron: ABM Financial News

