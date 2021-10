Valuta: dollar geeft terrein prijs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag riant boven de 1,1600 dollar in een markt die minder noodzaak lijkt te voelen om veilige havens als de dollar op te zoeken en geen scherpe kanttekeningen in de notulen van de Federal Reserve leek te bespeuren. "Wat we zien is dollarzwakte en die komt naar ons idee toch als verrassing", aldus handelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Wij hebben niet het idee dat de huidige dollarkoers genoeg fundament kent om zich te kunnen handhaven en dat maakt de markt vooralsnog richtingzoekend", aldus Van der Meer. De expert van Ebury sluit niet uit dat de euro weer onder de 1,1600 dollar duikt. "Als in het politieke klimaat de spanningen weer oplopen kan de markt heel snel zijn heil weer zoeken in de dollar als veilige haven", aldus Van der Meer. Voor de handelaar zijn voor vandaag de Amerikaanse steunaanvragen en tal van sprekers van de Federal Reserve de belangrijkste richtpunten, gevolgd door de Amerikaanse producentenprijzen.



Uit de notulen van de meeste recent rentevergadering van de Fed bleek woensdagavond dat onder de deelnemers van de bijeenkomst sprake was van een brede consensus dat het gepast zou zijn om half november te beginnen met het afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma van 120 miljard dollar per maand. Het programma zou mogelijk medio 2022 al beëindigd kunnen worden. De nieuwe prognoses die aan het einde van de tweedaagse bijeenkomst op 22 september werden vrijgegeven, lieten zien dat de helft van de 18 bankiers die deelnamen, verwacht dat de [staat van de] economie tegen het einde van 2022 een eerste renteverhoging vereist.



De Turkse lira daalde donderdagochtend 1,1 procent. Voor één dollar krijgt men nu 9,1883 lira, een nieuw dieptepunt voor de Turkse munt. De Turkse president Erdogan heeft drie centrale bankiers ontslagen na een overleg met de voorzitter van de Turkse centrale bank.



Voor de Amerikaane steunaanvragen gaat de markt uit van een aantal van 318.000 tegen 326.000 aanvragen een week eerder. Voor de producentenprijzen over september wordt op maandbasis uitgegaan van een stijging met 0,6 procent tegen een plus van 0,7 procent in augustus. Zonder de effecten van energie- en voedselprijzen ligt de prognose op een stijging met 0,5 procent. Sprekers zijn vandaag de voorzitters van de Fed van St. Louis James Bullard, van Atlanta Raphael Bostic, van San Francisco Mary Daly, van New York John Williams, van Richmond Thomas Barkin, van Philadelphia Patrick Harker en de president van het Internationaal Monetair Fonds Kristalina Georgieva. Verder is er ook vandaag een ontmoeting tussen de ministers van financiën van de landen die deel uitmaken van de G20-groep en de voorzitters van de relevante centrale banken. De euro noteerde donderdag 0,2 procent hoger op 1,1622 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8470 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,5 procent en noteerde op 1,3722 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.