Jefferies verlaagt adviezen AkzoNobel en DSM

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft de adviezen en koersdoelen voor AkzoNobel en DSM verlaagd. Dit bleek donderdag uit een sectorrapport van de bank. Het advies voor het aandeel AkzoNobel werd verlaagd van Kopen naar Underperform en het koersdoel van 120,00 naar 84,00 euro. Voor het aandeel DSM werd het advies door Jefferies verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 192,00 naar 178,00 euro.

Jefferies ziet bij AkzoNobel in de kosteninflatie een belangrijk risico voor de volumes decoratieve verven. Verder wordt Akzo volgens de bank door de markt gezien als een overnemende partij van aanvullende bedrijven, waarmee AkzoNobel voor dominante sectorgenoten vermoedelijk wegvalt als overnamekandidaat. De taxaties van Jefferies liggen circa 10 procent onder de analistenconsensus. De waardering van het aandeel DSM kende aanvankelijke een stevige korting, maar dat gat is al deels gedicht in vergelijking met andere gefocuste sectorgenoten, zogenoemde 'pure spelers'. Het aandeel DSM is in de ogen van Jefferies daarom niet langer goedkoop. Jefferies acht voor DSM een verdere stroomlijning van de balans en intensivering van de innovatiepijplijn nodig voor nieuw opwaarts potentieel. De taxaties van Jefferies zijn min of meer in lijn met de consensus voor DSM. Op een groen Damrak noteerde het aandeel AkzoNobel donderdag 0,4 procent hoger op 93,74 euro. Het aandeel DSM handelde 2,6 procent hoger op 180,35 euro. Bron: ABM Financial News

