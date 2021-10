Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, vanwege zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei, nadat de olieprijs dinsdag op zijn hoogste niveau in bijna zeven jaar sloot.

Desondanks bevinden de oliefutures zich op dit moment nog steeds in een goed gedefinieerde opwaartse trend, met WTI-futures die comfortabel boven de 80,0 dollar per vat noteren, zei marktanalist Tom Essaye van Sevens Report Research. "Maar de recente winsten zijn heel snel geboekt en enige consolidatie rond het 80,0 dollar niveau zou niet als een verrassing moeten komen", zei hij.

De Organisatie van Olie-exporterende landen, OPEC, heeft woensdag zijn prognose voor de groei van de vraag naar olie in 2022 ongewijzigd gelaten ten opzichte van de projectie van september op een groei met 4,2 miljoen vaten per dag, waarbij de wereldwijde vraag naar verwachting gemiddeld 100,8 miljoen vaten per dag zal bedragen.

Het kartel heeft de prognose voor de groei van de vraag in 2021 wel bescheiden teruggebracht tot 5,8 miljoen vaten per dag, in vergelijking met de eerdere prognose van 5,96 miljoen vaten per dag. De aanpassing is grotendeels te wijten aan lager dan verwachte feitelijke data voor de eerste drie kwartalen van het jaar en ondanks gezonde aannames over de vraag in het lopende kwartaal, dat naar verwachting gesteund zal worden door een seizoensgebonden stijging van de vraag naar petrochemische en verwarmingsbrandstoffen en het overschakelen van aardgas naar aardolieproducten als gevolg van de hoge gasprijzen.

Een novemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 0,3 procent, ofwel 0,20 dollar, lager op 80,44 dollar op de New York Mercantile Exchange.