Delta Air Lines waarschuwt voor dure brandstof

(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines heeft in het derde kwartaal voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst gemaakt, althans aangepast voor bijzondere posten, maar waarschuwde tegelijk dat winst er in het vierde kwartaal niet in zit met de duurdere brandstofprijzen.

De nettowinst bedroeg 1,21 miljard dollar, tegen 1,50 miljard in dezelfde periode in 2019, voordat de coronacrisis toesloeg. Per aandeel was dit een winst van 1,89 dollar tegen 2,31 dollar. Daarin werd wel tijdelijke overheidssteun aan loonbetalingen van 1,3 miljard dollar meegeteld. Zonder zulke bijzondere posten was de winst per aandeel 0,30 dollar. Dit was het dubbele van wat analisten hadden verwacht.

De operationele omzet van 9,15 miljard dollar was 27 procent lager dan in 2019, maar hoger dan de consensusverwachting van FactSet van 8,38 miljard dollar.

De beladingsgraad was met 80 procent nog fors lager dan de 88 procent twee jaar eerder, maar beter dan de verwachting van 78 procent. De capaciteit lag op 71 procent van het niveau van 2019.

De brandstofprijs van 1,94 dollar per gallon zal in het vierde kwartaal naar verwachting fors stijgen, tot 2,25 of zelfs 2,40 dollar per gallon.

Het aandeel noteerde woensdagmiddag 4,0 procent lager.