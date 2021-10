Beursblik: Fagron stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron stelde teleur met de update over het derde kwartaal, met een tegenvallende omzet en een getemperde winstverwachting. Dit stelde ING woensdag. Fagron boekte een omzetgroei van 5,4 procent, waar analisten rekenden op bijna 9 procent groei, en mikt nu op een REBITDA-resultaat van 118 tot 124 miljoen euro, wat 2,5 procent lager is dan de consensusverwachting, aldus ING. Vooral de omzet in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika was zwak met 59 miljoen euro, wat 8 procent lager is dan een jaar eerder. Deze regio is goed voor ongeveer de helft van de omzet. Autonoom daalde de omzet er zelfs met bijna 10 procent. Volgens Fagron komt deze daling door de registraties van niet-steriele bereidingen door derden in het voorgaande jaar. Daarbij kwam een afname van de vraag naar coronagerelateerde materialen, traag herstel van geplande zorg en doktersbezoek, druk in de aanvoerketen en wat vertraging bij de aanbesteding van de herverpakkingsfabriek in Polen. In Noord-Amerika steeg de omzet met 21 procent op jaarbasis. Vooral Compounding deed het daar goed. Fagron kondigde een beleggersdag aan in het het eerste kwartaal van 2022 voor een strategie-update en doelstellingen voor de middellange termijn. ING heeft een Houden advies met een koersdoel van 17,50. Het aandeel Fagron stond woensdag 2,1 procent in het rood op 15,17 euro. Bron: ABM Financial News

