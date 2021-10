Beursupdate: AEX draait naar winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdag hoger en werkte de openingsverliezen volledig weg. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent tot 776,16 punten.

"De beurzen hebben wat moeite om richting te kiezen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Hoewel de beurzen de weg omhoog weer wat vinden, blijven de aandelenmarkten naar richting zoeken."

"De aandacht vandaag zal vooral uitgaan naar het Amerikaanse inflatiecijfer vanmiddag om een beeld te krijgen van het pad dat de Federal Reserve zal bewandelen met betrekking tot tapering", aldus analisten van SEB.

Er wordt een inflatie van 5,3 procent verwacht op jaarbasis, gelijk aan de 5,3 procent in augustus. "Als de inflatie hoger blijkt te zijn dan verwacht, zullen de rentes verder stijgen en zal de druk op de Fed toenemen om de stimulering via het opkopen van obligaties terug te schroeven", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Bij lager dan verwachte cijfers zal het omgekeerde gebeuren, dan neemt die druk af."

Verder trappen BlackRock en JPMorgan later vandaag het cijferseizoen af. Bloomberg schreef gisteravond al dat Apple vermoedelijk 10 miljoen minder iPhone 13-toestellen zal fabriceren in het vierde kwartaal. De doelstelling stond op 90 miljoen.

"Apple is naar verwachting niet het enige bedrijf dat problemen heeft met de productie vanwege tekorten en zo omzet mist", aldus Wiersma. "Er komen ongetwijfeld meer bedrijven met omzetwaarschuwingen. Die omzet wordt later wel weer ingehaald, maar dat zal nu door beleggers toch als een tegenvaller worden gezien. Gezien de hoge waarderingen en de oplopende rentes is er namelijk geen ruimte voor omzet- of winstwaarschuwingen", benadrukte de investment manager.

De euro/dollar noteerde op 1,1552. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1530 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1540 op de borden. De olieprijzen daalden licht.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers nog uit naar de wekelijkse hypotheekaanvragen vanuit de VS. Later vandaag volgen dus cijfers over de Amerikaanse inflatie en brengt de Federal Reserve de notulen van de laatste beleidsvergadering naar buiten.

Verder kromp de industriële productie in de eurozone in augustus, maar minder hard dan vooraf werd verwacht.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen viel een kwartaalupdate van Just Eat Takeaway.com niet in de smaak. De ordergroei kalfde af in het afgelopen kwartaal. De maaltijdbezorger verwerkte 266 miljoen bestellingen in het derde kwartaal, hetgeen een groei markeert van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het tweede kwartaal bedroeg de groei op jaarbasis nog 37 procent en ING mikte voor het afgelopen kwartaal op 35 procent. De outlook werd wel gehandhaafd. Zowel ING als Degroof Petercam stelde dat de maaltijdbezorger tekort schoot, maar beide koopadviezen werden wel gehandhaafd. Het aandeel leverde 3,2 procent in.

Adyen, ASMI en ASML stegen wel, met 2,8 tot 3,6 procent.

In de AMX won Galapagos 4,2 procent en Aperam 2,5 procent. Fagron daalde na een kwartaalupdate 2,0 procent. Fagron zag in het derde kwartaal van 2021 de omzet stijgen, maar minder hard dan verwacht. De REBITDA zal bovendien vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 118 tot 124 miljoen euro uitkomen. In 2020 was dit 124 miljoen euro. Degroof Petercam verlaagde daarop het koersdoel met een euro tot 23,00 euro. Het koopadvies werd gehandhaafd.

OCI daalde met 0,6 procent, ondanks enkele stevige koersdoelverhogingen.

Onder de kleinere aandelen won Ordina 2,1 procent, maar daalde Accell met 2,9 procent.

Het lokaal genoteerde Envipco steeg met maar liefst 10,3 procent. Het bedrijf kreeg orders binnen voor meer dan 300 recyclingmachines van leidende Amerikaanse supermarkten in Connecticut, waar de wetgeving over statiegeld is uitgebreid.