Update: Fagron tempert winstverwachting 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Fagron

(ABM FN-Dow Jones) Fagron heeft in het derde kwartaal van 2021 de omzet zien stijgen, maar minder hard dan verwacht, en temperde ook de winstverwachtingen voor het hele jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit een update die de specialist in magistrale bereidingen gaf. De omzet steeg op jaarbasis met 5,4 procent naar 142,4 miljoen euro. De analistenconsensus hield rekening met een omzet van 147,2 miljoen euro, een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van de omzet van 135,1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2020. In de eerste helft van dit jaar liep de omzet van Fagron nog met bijna een procent terug. Aan deze kwartaalomzet droeg Europa 59,0 miljoen euro bij, Latijns-Amerika was goed voor 36,8 miljoen euro en Noord-Amerika voor 46,5 miljoen euro. In de Amerika's groeide de omzet daarmee met dubbele cijfers, maar in Europa, Midden-Oosten en Afrika was er sprake van een afname met krap 8 procent. Deze daling schreef Fagron toe aan "een combinatie van factoren". "Bij Compounding Services was de omzetdaling vooral het gevolg van de registraties van niet-steriele bereidingen door andere partijen in 2020. Bij Brands en Essentials werd de omzetdaling veroorzaakt door een combinatie van het wegvallen van de vraag naar COVID-19 gerelateerde producten, traag herstel van de planbare zorg en doktersbezoeken, druk op de supply chain als gevolg van de coronapandemie en enige vertraging bij de ingebruikname van de herverpakkingsfaciliteit in Polen", verklaarde CEO Rafael Padilla woensdag. Volgens de topman zal verbetering deels afhangen van factoren die Fagron niet zelf in handen heeft, zoals het herstel van planbare zorg en doktersbezoek. Indien de coronasituatie verder normaliseert, verwacht Fagron ook een normalisering van deze zorg en bezoeken. Het tempo van normalisatie is evenwel een onzeker factor, onderstreept de topman. Een stuk positiever zijn de ontwikkelingen in het Amerikaanse Wichita, waar Fagron volgens de CEO "op schema zit" voor de doelstellingen voor 2022. "Een heel mooie toekomst”, ziet de topman voor dit onderdeel. “Alle operationele parameters zitten gewoon on track." Inmiddels zit Wichita op 168 producenten en dat zal 180 of 181 zijn aan het einde van dit jaar. Voor eind 2022 rekent Padilla op circa 200 producten. "Dat is nodig om een goed portfolio te hebben." Outlook Fagron herhaalde voor 2021 op een stijging van de omzet te rekenen, maar temperde ook de winstverwachting. De REBITDA zal vermoedelijk aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 118 tot 124 miljoen euro uitkomen. In 2020 was dit 124 miljoen euro. Fagron organiseert in het eerste kwartaal van 2022 een beleggersdag. Dan geeft de magistrale bereider een strategische update en doelen voor de middellange termijn voor elk van de drie regio's. Update: om toelichting CEO toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.