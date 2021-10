NSI wil Jan Willem de Geus als voorzitter raad van commissarissen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft Jan Willem de Geus voorgedragen als voorzitter van de raad van commissarissen. Dit maakte het vastgoedfonds dinsdag voorbeurs bekend. De voordracht vindt plaats op een buitengewone aandeelhoudersvergadering, die voor 25 november dit jaar geagendeerd staat. De Geus wordt onder meer aanbevolen vanwege zijn kennis van kapitaalmarkten en de ontwikkeling van vastgoed die hij heeft opgedaan bij onder meer zakenbank Morgan Stanley. Daarnaast is De Geus oprichter en mede-eigenaar van Proprium Capital Partners. De Geus volgt Luurt van der Ploeg op, die al vertrok op 1 augustus als voorzitter. Volgens NSI ontwikkelt het zich steeds meer als een investeerder in kantoren. Bovendien besloot NSI recent om ook zelf kantoren te gaan ontwikkelen. In deze beslissing zag Van der Ploeg mogelijk een belangenconflict ontstaan, gezien hij nog steeds financieel directeur is bij VolkerWessels. Sinds april 2017 was Van der Ploeg voorzitter bij NSI. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.