Jefferies verhoogt koersdoel Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 27,00 naar 29,50 euro met een onveranderd Houden advies, in aanloop naar de kwartaalcijfers volgende maand.

De analisten van de Amerikaanse zakenbank verwachten dat Ahold opnieuw een heel sterk kwartaal in de VS zal melden. "Een sterk herstel van de vraag in foodservice in de VS en geen verzwakking in de supermarktomzet", voorspelt de zakenbank.

Ten opzichte van dezelfde periode twee jaar geleden, dat wil zeggen voor de coronacrisis, stijgt de omzet vermoedelijk met 10,3 procent. De EBIT zal zelfs met 14,5 procent stijgen, denkt de bank, tot 829 miljoen euro.

Voor Europa voorziet Jefferies ook groei, maar wel minder sterk dan in de VS. De vraag in de supermarkt lijkt sneller terug te zakken naar het niveau van voor de coronacrisis. En daarbij is de concurrentie erg agressief, aldus Jefferies.

Ahold opent op 10 november de boeken en op 15 november is er een beleggersdag.