Video: beursexperts somber in oktober

(ABM FN-Dow Jones) Beursexperts zijn somber gestemd over de maand oktober. Dit blijkt uit de maandelijkse enquête van analist Corné van Zeijl waaraan ditmaal 62 experts deelnamen. "Met het korten van de dagen is ook de somberheid weer terug gekomen", volgens analist van Zeijl. Van de ondervraagde beursexperts verwacht 44 procent een daling van de koersen en 27 procent een stijging. "De trigger die genoemd wordt is een verdere stijging van de rente. Omdat de AEX vol met tech namen zit die relatief rentegevoelig zijn kan dat een flinke impact op de index hebben", aldus Van Zeijl. Opvallend is volgens de analist wel dat het percentage neutrale antwoorden erg laag is. Afgelopen maanden was dat percentage juist vrij hoog, "wat meestal een bepaalde mate van onzekerheid weergeeft. Nu is de overtuiging weer wat terug." Ook over de lange termijn verwachtingen zijn de beursexperts vrij somber, met 40 procent van de ondervraagden die rekent op een daling over zes maanden. Iets minder dan een kwart rekent op een stijging. Klik hier voor: beursexperts somber in oktober Evergrande In de enquête wordt ook ingegaan op de problemen rond de Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande. Een overweldigende meerderheid van de beursexperts denkt dat het met een sisser zal aflopen omdat Beijing niet zal toestaan dat Evergrande China's 'Lehman'-moment wordt. Waarde-aandelen en financials in trek Voor de maand oktober zetten de ondervraagde beursexperts in op aandelen als Shell, Aegon, ING en ASMI. "Als de rente stijgt moet je waarde-aandelen en financials hebben", volgens Van Zeijl, waarbij techaandeel ASMI als 'odd man out' opvalt in het lijstje. Aan de kant van de floppers staan groeiaandelen als Adyen en Just Eat Takeaway. Ook ArcelorMittal staan in deze lijst, "vanwege de sterk gedaalde ijzererts en staalprijzen." Verder rekenen de beursexperts op een verdere koersdaling van AkzoNobel. Bron: ABM Financial News

