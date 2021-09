Intertrust neemt nota van brief aandeelhouder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Intertrust

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft de verklaring van zijn aandeelhouder Harbor Spring Capital gelezen en zal een uitgebreide strategie-update geven op 23 november. Dat meldde het trustkantoor woensdag. Intussen blijft Intertrust in dialoog met beleggers, aldus het bedrijf. Intertrust herhaalde de uitspraak die het bedrijf enkele dagen geleden deed, dat het blijft zoeken naar mogelijkheden om aandeelhouderswaarde te creëren en dat men het aandeel ondergewaardeerd vindt. Eerder deze week werd daarom een aandeleninkoop van 100 miljoen euro aangekondigd. Harbor Spring Capital, dat een belang van ongeveer 5 procent heeft, noemt de aandeleninkoop "een langverwachte stap in de goede richting". Maar de aandeelhouder vindt dat niet genoeg. De autonome groei is ondermaats, vindt de aandeelhouder. In een brief van 20 september aan de voorzitter van de raad van commissarissen Hélène Vletter-van Dort en CEO Shankar Iyer, verwijt Harbor Spring dat de autonome groei van enkele procenten per jaar bij Intertrust achterblijft bij die van sectorgenoten, terwijl de operationele marges elk jaar blijven dalen, in tegenspraak met beloftes van stijgende marges. Het verloop in het bestuur is ook veel te groot, waardoor medewerkers onzeker worden en gedemotiveerd raken en de uitvoering van de strategie wordt gehinderd, meent Harbor Spring. De compliance-processen en systemen schieten te kort, vindt Harbor Spring verder, wat heeft geleid tot hoge boetes en herstelkosten. De aandelenkoers is sinds de beursgang zes jaar geleden met 16 procent gedaald, wat veel slechter is dan de rest van de markt het heeft gedaan. Volgens Harbor Spring moet Intertrust meer opportunistisch zijn in zijn investeringen en moet het bedrijf in technologie en goed personeel investeren, aandelen inkopen, geen dividenden uitkeren en geen schulden meer afbouwen. De raad van commissarissen is ingedut en moet worden opgefrist met nieuwe leden, die "een aantoonbare afkeer hebben van middelmatigheid" en ook financieel gemotiveerd zijn om de aandelenkoers op te krikken. Harbor Spring vraagt om een signaal van het bedrijf om te kijken naar strategische opties, ook gezien het hoge niveau van investeringen en overname-activiteit in de sector. Zonder substantiële veranderingen aan strategie en bestuur zou het aandeel beter van de beurs af kunnen gaan, stelde de aandeelhouder tot slot. Bron: ABM Financial News

