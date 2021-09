Onward wil naar Brusselse en Amsterdamse beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical wil een beursnotering in Brussel en Amsterdam krijgen. Dit liet het Zwitsers-Nederlandse medische techbedrijf dinsdagavond weten. “We zijn verheugd onze intentie voor een beursgang op Euronext aan te kondigen. Het is ook onze verwachting om het nieuwe kapitaal in te zetten, om een aanzienlijke waarde te creëren voor onze investeerders, werknemers en vooral voor de dwarslaesiegemeenschap”, lichtte CEO Dave Marver toe. Afhankelijk van de marktomstandigheden en andere relevante overwegingen zal de beursgang naar verwachting in de komende weken plaatsvinden. Er werd verder geen informatie over de prijsvork verstrekt. De grootste huidige aandeelhouders LSP, INKEF Capital, Wellington Partners en GIMV hebben bevestigd zich ertoe te verbinden om in te schrijven op de beursgang, terwijl er ook al nieuwe aandeelhouders gevonden werden als AXA, Belfius Insurance en Ohman Fonder. Onward ontwikkelt innovatieve therapieën om functioneel herstel mogelijk te maken voor mensen met een dwarslaesie, een ruggenmergletsel. Een belangrijke studie werd in januari 2021 begonnen, en Onward is van plan om zijn therapie in 2023 in de Verenigde Staten en Europa naar de markt te brengen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.