ASML verhoogt omzetverwachting stevig

Mooie cijfers, en mooi vooruitzicht! Ik vraag me wel af in hoeverre dit al is ingeprijsd. Als je het grafiekje op 1 jaar zet stond ASML in okt 2020 nog op 330 euro en nu op 660 euro (en okt 2019 230 euro), verdubbeling in 1 jaar. Tegenwoordig is sky-the-limit maar toch heb ik het gevoel dat het aandeel iets te hard is gegroeid afgelopen 12 maanden (net zoals meer tech-aandelen).