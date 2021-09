Lagere opening Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag alweer een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een halfuur voor de opening tot 0,9 procent in het rood, terwijl de Nasdaq zelfs 1,6 procent dreigt in te leveren. De rente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte inmiddels het hoogste niveau in drie maanden en vooral techaandelen betalen hiervoor de prijs. Inmiddels noteert de Amerikaanse tienjaarsente boven de 1,54 procent. Sommige beleggers passen hun portefeuilles aan om zich voor te bereiden op het geleidelijke einde van het ondersteunende monetaire beleid van de centrale banken. Stijgende rendementen maken obligaties aantrekkelijker in vergelijking tot aandelen, vooral te opzichte van hooggewaardeerde techaandelen. "Mensen beseffen dat centrale banken de rente zullen moeten gaan verhogen", aldus Altaf Kassam, hoofd beleggingsstrategie bij State Street Global Advisors in Europa. En een normalisering van het monetaire beleid zal volgens invesmentmanager Chris Iggo van Axa Investment Managers leiden tot de nodige volatiliteit. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve en minister van Financiën Janet Yellen verschijnen vandaag voor een comite in de Senaat om vragen over het economische herstel te beantwoorden. "Powell moet met zeer sterke argumenten komen om de huidige rentestijging te drukken", meent strateeg Mark Grant van B.Riley Financial. De tienjaarsrente brak volgens Grant inmiddels door een belangrijke technische weerstand. "Dit zou problematisch kunnen worden", waarschuwde Grant. Verder drukken volgens ActivTrades ook de stijgende energieprijzen op het sentiment. Beleggers waren al voorbereid op een minder ruim monetair beleid, maar de stijgende energieprijzen wakkeren de zorgen verder aan, aangezien de energiecrisis vermoedelijk alleen maar zal verergeren, aldus ActivTrades. "Aandelen met een relatief hoge waardering, zoals de techsector, zijn het meest kwetsbaar in deze context", aldus analist Pierre Veyret van ActivTrades. Beleggers hebben vandaag verder oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Case Shiller huizenprijzenindex. Olie werd dinsdag alweer duurder. Een november-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 76,00 dollar, terwijl een december-future Brent 0,7 procent duurder werd op 79,23 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,1673. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1698 op de borden. Bedrijfsnieuws Volgens topvrouw Lisa Su van AMD zullen de tekorten in de halfgeleidermarkt in 2022 beginnen terug te lopen, dankzij fikse investeringen in meer capaciteit. Ford vergroot zijn rol in groen rijden in de Verenigde Staten met de bouw van een assamblagefaciliteit en drie accufabrieken voor de ontwikkeling van elektrische auto's. De fabrikant wil daarvoor 7 miljard dollar aan investeringen vrij maken. Slotstanden De S&P 500 index sloot maandag 0,3 procent in het rood op 4.443,11 punten. De Dow Jones-index won 0,2 procent op 34.869,37 punten en de Nasdaq daalde met 0,5 procent tot 14.969,97 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.