'Turkse centrale bank zet geloofwaardigheid op het spel'

(ABM FN-Dow Jones) De renteverlaging door de Turkse centrale bank is een moment waarvoor al lang werd gevreesd door beleggers, omdat dit een signaal is dat de voorkeur van de Turkse president Erdogan voor een lagere rente zich nu materialiseert. Dat stelde valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe.

De markt verwachtte dat de rente onveranderd zou blijven, nadat de inflatie in augustus steeg tot 19,25 procent, wat het hoogste cijfer was in twee jaar tijd.

Die inflatie was net iets hoger dan de rentestand van 19 procent.

De aanhoudende inflatie leidde tot druk om het monetaire beleid krapper te maken. De renteverlaging - dus een tegenovergestelde stap - leidt tot zorgen in de markt, omdat het een signaal is dat voorzitter Kavgioglu niet langer de controle heeft over de besluitvorming bij de centrale bank. Mogelijk zou hij zijn ontslagen als hij de rente niet had verlaagd, speculeert Sammani.

Monex spreekt van paniekverkopen nadat het rentebesluit de geloofwaardigheid en autonomie van de Turkse centrale bank heeft ondermijnd.

De Turkse centrale bank verklaarde dat de stijging van de inflatie was veroorzaakt door factoren in de aanbodkant, zoals hogere prijzen voor voeding, importprijzen en meer vraag na de heropening van de economie. De centrale bank ziet die hoge inflatie daarom als tijdelijk, maar de marktreactie op de renteverlaging laat zien dat handelaren daar anders over denken, aldus Sammani.