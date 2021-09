Bank of England handhaaft monetair beleid Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of England heeft donderdag zijn monetaire beleid niet gewijzigd, ondanks de oplopende inflatie en een robuustere arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste rente bleef staan op 0,1 procent en ook het opkoopprogramma van 875 miljard Britse pond werd gehandhaafd. Dit is conform de verwachtingen van economen vooraf. De stemming was unaniem voor het handhaven van de rente. Voor de handhaving van het opkoopprogramma was er een meerderheid van 7 tegen 2 beleidsmakers. De centrale bank stelde dat de argumenten om het monetaire beleid in de komende periode bescheiden te verkrappen sterker zijn geworden, op basis van sommige ontwikkelingen sinds het rapport van augustus. Er blijven echter aanzienlijke onzekerheden en daarom blijft de centrale bank de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals werkloosheid en het doorberekenen van loonsverhogingen, nauwlettend volgen. De inflatiedruk blijft sterk en er zijn enkele signalen dat de kostendruk langer zou kunnen aanhouden. De centrale bank concludeerde dat de onzekerheid over de vooruitzichten voor de arbeidsmarkt is toegenomen, met name over het aflopen van de periode van betaalde verlofregelingen eind september. Bron: ABM Financial News

