Cofinimmo verkoopt deel van Franse distributieportefeuille

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cofinimmo verkoopt ongeveer een derde deel van zijn portefeuille met Franse bezittingen van distributienetwerken Cofinimur I. Dat maakte het vastgoedbedrijf donderdag bekend. In totaal worden 74 bezittingen in Frankrijk verkocht aan twaalf verschillende kopers voor 41 miljoen euro. De verkoopprijs ligt in lijn met de meest recente waardering naar marktwaarde door de onafhankelijke vastgoedtaxateurs van Cofinimmo. "De gedeeltelijke verkoop van dit niet-kernsegment van onze activiteiten stelt ons in staat om meer dan een derde van onze Franse bezittingen van distributienetwerken te recyclen", stelde CEO Jean-Pierre Hanin. "Dit kapitaal zal worden geïnvesteerd in nieuwe kansen in zorgvastgoed in Europa." Hanin denkt dat er in de toekomst nog andere delen van Cofinimur I zullen worden verkocht. De portefeuille Cofinimur I bestaat uit 265 locaties, met een oppervlak van 57.178 vierkante meter en een fair value van 111 miljoen euro. Daarvan wordt 15.800 vierkante meter nu verkocht. De grootste transactie betreft 31 bezittingen voor circa 26 miljoen euro. De overige transacties zijn bedragen van 0,2 miljoen tot 5 miljoen euro Bron: ABM Financial News

