Beursblik: Fed suggereert renteverhoging in 2022

(ABM FN-Dow Jones) Het beleidscomité van de Federal Reserve beweegt steeds dichter richting een renteverhoging, waarbij de 'dot-plot' nu een renteverhoging in 2022 laat zien. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News. "De Amerikaanse centrale bank komt steeds dichter bij een renteverhoging. Waar de 'dot-plot' in juni nog twee renteverhogingen in 2023 suggereerde, zien we nu een [eerste] renteverhoging in 2022", zei Marey. Daarnaast merkte de marktanalist op dat de centrale bank zijn woorden waarmaakte door met een aankondiging te komen over het verlagen van het opkooptempo van zijn obligatieprogramma van 120 miljard dollar per maand. De centrale bank zei dat een verlaging van het opkooptempo op korte termijn is gerechtvaardigd. Bron: ABM Financial News

