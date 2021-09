Hogere lonen drukken winst FedEx Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) FedEx heeft in het afgelopen kwartaal minder winst gemaakt, door stijgende loonkosten in krappe arbeidsmarkt, terwijl de omzet steeg. De nettowinst daalde van 1,25 miljard naar 1,11 miljard dollar en de omzet steeg van 19,3 miljard naar 22,0 miljard dollar. Het operationele resultaat werd gedrukt door een stijging van de kosten met zo'n 450 miljoen dollar, door een krappe arbeidsmarkt, waardoor er minder mensen beschikbaar waren om in te huren, meldde FedEx. Dit leidde tot hogere lonen en hogere kosten voor ingehuurd transport. Ook waren er netwerk-inefficiënties omdat het bedrijf onderbemand was. "We verwachten dat deze omstandigheden op de korte termijn aanhouden, maar verwachten dat de beschikbaarheid van arbeid geleidelijk zal verbeteren", zei financieel directeur Michael Lenz van FedEx. De hogere kosten werden slechts deels gecompenseerd door hogere rendementen op pakketten en vracht en een gunstige impact van de brandstofkosten. De binnenlandse vraag naar pakketten was lager dan het bedrijf eerder had ingeschat, door aanhoudende verstoringen van de aanvoerketen. Outlook FedEx verlaagde zijn winstverwachting en rekent voor het jaar nu op een winst per aandeel van 18,25 tot 19,50 dollar, in plaats van 18,90 à 19,90 dollar. Het cijfer is exclusief boekhoudkundige aanpassingen voor een pensioenregeling. Het aandeel daalde nabeurs 4 procent in reactie op de cijfers. Bron: ABM Financial News

