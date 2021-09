Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel Prosus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor Prosus met 4 euro verlaagd naar 140,00 euro, maar handhaafde het Outperform advies. "We blijven bullish op Tencent", schreven de analisten. Prosus is een belangrijke aandeelhouder van de Chinese internetgigant. Het aandeel Tencent daalde sinds de piek in januari dit jaar echter al met circa 40 procent. De structurele groeiaanjagers zijn echter intact, aldus Credit Suisse. Beijing wil meer grip krijgen op gamende jongeren, maar volgens Credit Suisse zijn spelers onder de 16 jaar slechts goed voor 2,6 procent van de omzet die Tencent met gaming in China behaalt. Toch blijft de Chinese regeldrang een risico, erkende de Zwitserse bank. Verder werd Credit Suisse positiever over de waarderingen van belangen van Prosus buiten Tencent. Het aandeel Prosus noteerde dinsdag licht hoger op 67,91 euro. Bron: ABM Financial News

