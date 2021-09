Video: AEX zet tussentijdse top Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX Index heeft afgelopen vrijdag zeer waarschijnlijk op 804,47 punten de tussentijdse top gemaakt. Dit zegt technisch-analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera van ABM Financial News. Die tussentijdse top was ook iets waarnaar de analist op zoek was. "Maar ook nu geldt dat het neerwaarts potentieel zeer beperkt is en we dit als een pull-back binnen de lange termijn stijgende trend beschouwen. Lange termijn beleggers doen dan ook niets en beleggers die hun belang in aandelen willen vergroten maken van deze correctie gebruik. Lange termijn koersdoel onveranderd op 900 punten", aldus Van den Akker. Klik hier voor: AEX zet tussentijdse top Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.