Beursblik: JPMorgan Cazenove haalt Philips van kooplijst

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft donderdag het advies voor Philips verlaagd van Overwogen naar Neutraal, met een koersdoel van 40,90 euro. De onderliggende resultaten van Philips zijn sterk verbeterd, zo concludeerden de analisten, wijzend op een goed gepositioneerde portefeuille, een conservatieve outlook en voldoende investeringen in de afzetmarkten van Philips. Maar de problemen rond de DreamStation-beademingsapparatuur hangen boven het aandeel, aldus de zakenbank. Hoewel JPMorgan de koersval van het aandeel als gevolg van de terugroepactie begrijpelijk vindt, verwachten de analisten dat de impact van de problemen beperkt zal blijven tot de korte tot middellange termijn. Zolang er echter niet meer duidelijkheid is over de kwestie, verwacht JPMorgan niet dat het aandeel significant zal herstellen, waardoor een Neutraal advies op zijn plek is. Het aandeel Philips koerste donderdagochtend 0,3 procent hoger naar 39,53 euro. Bron: ABM Financial News

