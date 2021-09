Scholt nadert einde inschrijvingstermijn

(ABM FN-Dow Jones) Scholt Energy zal deze week vermoedelijk een notering krijgen aan de Amsterdamse beurs.

De aandelen worden geplaatst voor 16 tot 19 euro per stuk, zo maakte het zakelijke energiebedrijf uit Valkenswaard eerder al bekend. De inschrijving voor particulieren eindigt aan het einde van de handelsdag. Institutionele partijen hebben nog tot donderdagmiddag twee uur. Daarna wordt de definitieve introductiekoers bepaald.

Er worden 6 miljoen aandelen verkocht door de bestaande aandeelhouders, waaronder Waterland Private Equity, dat in 2016 een meerderheid van de aandelen overnam van oprichter Jan Scholt. Dat komt overeen met 30 procent van de 20 miljoen aandelen Scholt Energy die in totaal uitstaan. Bij veel interesse is er nog een overtoewijzingsoptie.

Er worden dus alleen bestaande aandelen verkocht en geen nieuwe aandelen uitgegeven. Dit is volgens de onderneming ook niet nodig, aangezien Scholt "financieel gezond is en al jarenlang winstgevende groei laat zien".

De beursgang geeft Waterland wel de kans een deel van zijn belang in Scholt te verzilveren, zoals private equity partijen doorgaans na een aantal jaren doen.

In gesprek met ABM Financial News zegt CEO Rob van Gennip dat er gezien het huidige marktaandeel van Scholt "er nog een enorme groeipotentie op het gebied van energielevering" is. Daarnaast ziet Scholt bij zijn klanten een grote behoefte aan ondersteuning in de energietransitie. "Dit biedt enorme groeikansen."

Daarbij vallen de toekomstige resultaten van Scholt goed in te schatten, dankzij langlopende contracten. "Zo hebben we momenteel al meer dan 100 miljoen euro brutomarge gecontracteerd voor de komende jaren", zegt CFO Frank van Gastel.

Scholt mikt in eerste instantie op een stabiele marge, maar op termijn moet die marge zeker wel omhoog, en daarbij zal een stijgende omzet uit energietransitie helpen, aldus de onderneming.

De onderneming is van plan om 80 tot 100 procent van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. "We kunnen onze groei zelf financieren vanwege ons negatieve werkkapitaal. Daardoor zijn we in staat om winstgevend te blijven groeien en tegelijkertijd 80 tot 100 procent dividend uit te keren", licht CFO Van Gastel toe.