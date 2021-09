Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 610,00 naar 740,00 euro met een onveranderd Neutraal advies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. Op 29 september houdt ASML een beleggersdag. En in aanloop naar deze dag besloot UBS om de taxaties alvast aan te passen op wat zij verwachten dat de Veldhovense toeleverancier van de halfgeleiderindustrie zal presenteren. UBS denkt dat ASML in 2030 op een productomzet van meer dan 20 miljard euro zal zitten en voorziet een EBIT-marge van meer dan 45 procent. De analisten van UBS verwachten dat ASML tussen 2021 en 2030 zo jaarlijks een samengestelde groei van de EBIT met 10 procent zal weten te realiseren. "Hoewel we veel vertrouwen blijven houden in de middellange termijn bij ASML, menen we dat gezien de recente koersontwikkeling, het risico en rendement in balans zijn", verklaarden de analisten hun Neutraal advies voor het aandeel. Het aandeel ASML steeg woensdag 1,2 procent naar 762,70 euro. Bron: ABM Financial News

