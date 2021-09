Bank of America verhoogt koersdoel ASMI flink

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft vrijdag het koersdoel voor ASM International flink verhoogd van 390,00 naar 464,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van de Amerikaanse bank.

De analisten besloten in aanloop naar de beleggersdag van ASMI op 28 september om hun taxaties voor de EBITDA voor dit jaar en volgend jaar met 2 tot 1 procent te verhogen. Tevens werden de verwachtingen voor de operationele kosten iets verlaagd.

ASMI wint marktaandeel in zowel ALD als Epitaxy, benadrukte Bank of America. Waar in 2016 het marktaandeel in ALD nog 51 procent was en voor Epitaxy 6 procent, was dit in 2020 al opgelopen naar respectievelijk 55 en 16 procent.

Op 28 september verwacht Bank of America dat ASMI voor de middellang termijn zal mikken op een brutomarge van 46,5 tot 47,5 procent. Verder zien de analisten de marge op de vrije kasstroom stijgen van 8 procent afgelopen jaar naar 20 procent in 2023, "in lijn met diens drie grootste sectorgenoten".

Het aandeel ASMI was vrijdagochtend koploper in de AEX met een koersstijging van 1,6 procent tot 357,50 euro