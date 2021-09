Beursblik: nieuwe voorziening raakt winst ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) De voorziening van 250 miljoen euro die ABN AMRO neemt voor het compenseren van consumenten die te veel rente betaalden op hun leningen bij de bank, zal de winst in het derde kwartaal drukken. Dit stelden analisten van UBS maandag. Van de 250 miljoen euro is eerder al 30 miljoen euro voorzien, waardoor er voor het derde kwartaal een post overblijft van 220 miljoen euro. "Hoewel het geen invloed heeft op de toekomstige winstgevendheid, schatten we wel dat de gerapporteerde winst per aandeel in 2021 met ongeveer 25 procent daalt, maar het CET-1 kapitaal met minder dan 1 procent", aldus analist Johan Ekblom van USB. Hoewel relatief klein van omvang, is het voor Ekblom weer een signaal dat ABN AMRO weleens moeite zou kunnen krijgen met het laten terugvloeien van overtollig kapitaal naar de aandeelhouders. De analist vindt het dan ook erg belangrijk voor ABN AMRO dat de Europese Centrale Bank meer gaat kijken naar de kapitaalsterkte van de banken dan naar de winstontwikkeling. UBS heeft een Neutraal advies op ABN AMRO met een koersdoel van 11,30 euro, dat is 0,10 euro meer dan het vorige koersdoel. Het aandeel ABN AMRO daalde maandag een half procent naar 11,81 euro. Bron: ABM Financial News

