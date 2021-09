Congresleden vragen om kartelzaak tegen Google en Facebook - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Vier Congresleden van de Democraten vragen om te onderzoeken of een vermeende afspraak over digitale reclame tussen Google en Facebook uit 2018 in strijd was met de mededingingsregels. Dat meldde The Verge woensdag. De senatoren Elizabeth Warren en Richard Blumenthal en twee leden van het Huis van Afgevaardigden, Pramila Jayapal en Mondaire Jones, hebben twee openbaar aanklagers in Texas aangeschreven met de vraag of een federale rechtszaak hier op zijn plaats zou zijn. De afspraak tussen de twee internetreuzen zou volgens de parlementsleden duidelijk in strijd zijn met de mededingingswetgeving. Aanklagers in tien staten, aangevoerd door Texas, startten in december al en rechtszaak tegen Google over het programma 'Jedi Blue', meldde The Wall Street Journal. Met dat programma werkten Facebook en Google samen om te voorkomen dat adverteerders, waaronder concurrenten, veilingen van advertenties op Google zouden kunnen omzeilen, door middel van zogenaamd 'header bidding'. Google zou zijn monopoliemacht hebben gebruikt om de prijzen te controleren. Volgens de Jedi Blue-afspraak zou Facebook een vast percentage krijgen van de reclames die het bedrijf wilde kopen bij Google. In ruil daarvoor zou Facebook minder meedoen aan 'header bidding' tijdens veilingen van advertenties. Google en Facebook ontkennen ten stelligste dat ze iets verkeerd doen. Volgens Google-directeur Adam Cohen is er geen sprake van dat Google de veiling manipuleert voor Facebook, en kan Facebook een veiling alleen winnen met het hoogste bod. Ook Facebook is zich van geen kwaad bewust. Als het tot een strafzaak zou komen, zou de boete kunnen oplopen tot 100 miljoen dollar per bedrijf, stelt The Verge. Bron: ABM Financial News

