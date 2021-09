Credit Suisse: coronamaatregelen Vietnam raken Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Coronalockdowns in Vietnam pakken negatief uit voor Heineken, maar de vooruitzichten voor de Amsterdamse brouwer blijft gunstig. Dit schrijven analisten van Credit Suisse woensdag.

In 2019 was het Aziatische land goed voor ongeveer 12 procent van de winst van Heineken. En de maatregelen tegen het coronavrius in Vietnam zetten dan ook een rem op het aandeel, denkt Credit Suisse, die zelf daardoor ook op een lagere volumegroei rekent.

De bank verlaagde zijn raming voor de autonome volumegroei in 2021 van 6,8 naar 5,8 procent. De consensus ligt op 6,6 procent.

"Maar onze raming voor de autonome omzetgroei van 12,9 procent in 2021 is in lijn met de consensus en we zijn positiever over de prijsmix", aldus de analisten van Credit Suisse.

De winstraming voor 2021, maar ook die voor 2022 en 2023, liet de bank ongewijzigd. Daarmee is Credit Suisse 6 tot zelfs 14 procent optimistischer dan de consensus.

"Kijkend naar 2022 denken we dat de markt de prijskracht van Heineken en de ruimte om de druk van hogere grondstofkosten te managen, onderschat." Daarbij verwacht de bank ook dat de coronarestricties in Vietnam in het vierde kwartaal zullen versoepelen, nu de vaccinatiegraad stijgt.

Credit Suisse heeft een Outperform advies op Heineken met een koersdoel van 123,00 euro. Het aandeel steeg woensdag 1,3 procent naar 93,90 euro.