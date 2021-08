Brill zet nieuwe taalreeks op in open access Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Leidse wetenschappelijke uitgever Brill gaat in samenwerking met het National Institute for Japanese Language and Linguistics een nieuwe taalreeks in open access plaatsen. Dit maakte het bedrijf donderdag bekend, zonder financiële details te vermelden. Het gaat om een serie met drie titels per jaar onder de titel Endangered and Lesser-Studied Languages and Dialects en die zijn na publicatie voor iedereen vrij toegankelijk. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.