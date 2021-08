Stijgende resultaten voor BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM Groep heeft in de eerste zes maanden van 2021 meer omzet behaald dan verwacht en ook weer winst geboekt. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van de bouwer uit Bunnik. "De financiële resultaten over de eerste helft van 2021 tonen duidelijk een sterke verbetering van de operationele prestatie van BAM", zei CEO Ruud Joosten donderdag in een toelichting. BAM zag de omzet op jaarbasis oplopen van 3,11 miljard naar 3,63 miljard euro. Analisten hadden gerekend op een omzet van 3,34 miljard euro. Deze omzet leverde een nettowinst van 20,1 miljoen euro. Analisten gingen uit van een winst van net geen 14 miljoen euro. De gecorrigeerde EBITDA steeg van een verlies van 54 miljoen euro naar een winst van 157 miljoen euro. Alle activiteiten droegen bij aan de operationele verbetering, met uitzondering van de Nederlandse infra-activiteiten, vanwege een aanzienlijke kostenoverschrijding in de divisie Grote Projecten. "Dit versterkt BAM's strategische beslissing niet in te schrijven op de zeer grote projecten tegen een vaste aanneemsom in één aanbestedingsfase", aldus topman Joosten. In de eerste helft van 2020 boekte de bouwer nog een nettoverlies van 235 miljoen euro, inclusief 116 miljoen euro aan papieren afwaarderingen. De liquiditeitspositie bedroeg eind juni 1,2 miljard euro. Eind maart was het orderboek van BAM voor 14,1 miljard euro gevuld. Drie maanden later was dit 13,8 miljard euro. Outlook BAM zegt goede voortgang met zijn nieuwe strategie te boeken, "met continue aandacht op herstructurering van de portfolio, risicoreductie, verbetering van de winstgevendheid en het creëren van een duurzaam platform voor toekomstige groei". De bouwer meent dat de marktomstandigheden in algemene zin positief zijn. "Echter, BAM ondervindt sectorbrede druk in sommige delen van de toeleveringsketen, onderhandelingen met opdrachtgevers betreffende de timing en schikking van aanzienlijke claims duren voort en Covid-19-onzekerheden houden aan", waarschuwde de CEO. Voor 2021 mikt BAM op een gecorrigeerde EBITDA-marge van circa 3,5 procent. In de eerste jaarhelft was dit 4,3 procent, tegenover een negatieve marge van 1,7 procent in de eerste zes maanden van 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.