Beursblik: Barclays verhoogt koersdoel SBM Offshore

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft het koersdoel op SBM Offshore verhoogd van 22,00 naar 24,80 euro met een onveranderd Overwogen advies. Dit bleek maandag uit een rapport van Britse bank, die het aandeel op de favorietenlijst heeft staan. Tot op heden heeft het aandeel ondermaats gepresteerd in vergelijking tot sectorgenoten, oordeelde analist Mick Pickup, ondanks dat het twee grote tenders wist binnen te halen. Ook betaalt SBM een dividendrendement van 6 procent en koopt het ook nog eens eigen aandelen in. Pickup zegt te begrijpen dat de sector uit de gratie is bij beleggers en dat SBM de nodige hoofdpijndossiers kende in het verleden. Optisch heeft de oliedienstverlener ook veel schuld en het bedrijf is lastig in een model te vatten, aldus de analist. Maar, het bedrijf zitten midden in een expansiefase, benadrukte Pickup, en het beschikt over een ongekende kasstroom met contracten die nog tientallen jaren voor inkomsten zorgen. Uit die kasstroom keerde SBM aandeelhouders de afgelopen jaren fors uit en kon het ook nog eens enorme boetes betalen. Alleen al de gecontracteerde leasevloot schat Pickup op 14 tot 15 euro per aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

