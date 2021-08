Ahold Delhaize verhoogt outlook voor marge en winst per aandeel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft het in het tweede kwartaal van 2021 beter gedaan dan analisten hadden voorzien en de outlook voor dit jaar werd verhoogd. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de supermarktketen. Ahold boekte een omzet van 18.645 miljoen euro tegen 19.103 een jaar eerder. Analisten hadden voor afgelopen kwartaal gerekend op een omzet van 17.856 miljoen euro. Onderliggend behaalde Ahold een operationeel resultaat van 832 miljoen euro tegen iets meer dan een miljard euro een jaar eerder, maar dat wel meer was dan de 742 miljoen euro die analisten hadden voorzien. De bijbehorende marge kwam uit op 4,5 tegen 5,3 procent over het tweede kwartaal van 2020. De consensus rekende voor afgelopen kwartaal op 4,2 procent. Netto verdiende Ahold 540 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 693 miljoen euro. Dat was echter wel meer dan de 483 miljoen die analisten hadden verwacht. Per aandeel kwam de winst uit op 0,52 euro. Ahold keert een interimdividend uit van 0,43 euro per aandeel. Dat is gelijk aan 40 procent van de onderliggende winst per aandeel. Outlook Woensdag meldde Ahold dat het voor dit jaar mikt op een winstgroei van 15 tot 20 procent tegen eerder 10 tot 15 procent. De margeverwachting werd verhoogd naar 4,3 procent waar het bedrijf eerder nog uitging van minimaal 4 procent. Voor de verwachtingen ten aanzien van de kostenbesparingen hield de onderneming vast aan het eerdere richtpunt van 750 miljoen euro. Daarbij zal de vrije kasstroom circa 1,6 miljard euro bedragen. Ook dit is ongewijzigd. Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 26,85 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

