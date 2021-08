Flink meer winst voor ING, dankzij vrijval voorzieningen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het tweede kwartaal fors meer winst behaald, dankzij een vrijval van voorzieningen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de bank. "De aantrekkende economie betekent dat de risicokosten significant werden verlaagd, en de kosten ontwikkelen zich in de goede richting, wat ik nauwlettend zal blijven volgen", zei CEO Steven van Rijswijk vrijdag in een toelichting. De inkomsten van ING daalden op jaarbasis met ruim 3 procent van 4,67 naar 4,52 miljard euro. De analistenconsensus rekende op 4,43 miljard euro. De rentebaten liepen terug van 3,43 miljard naar 3,34 miljard euro, maar de fee-inkomsten stegen van 723 naar 855 miljoen euro. Hier was door de analisten gerekend op respectievelijk 3,34 miljard en 810 miljoen euro. Voor belastingen leverde dit een winst op van 2,07 miljard euro en onder de streep restte een nettowinst van 1,46 miljard euro. De ramingen bedroegen 1,6 miljard en 1,13 miljard euro. In het tweede kwartaal van 2020 moest er door ING nog voor dik een miljard euro aan voorzieningen worden getroffen als gevolg van de coronacrisis. Afgelopen kwartaal was er een vrijval van 91 miljoen euro. De zogeheten cost income ratio daalde van 59,8 naar 56,3 procent. De Tier 1 ratio steeg van 15,0 naar 15,7 procent. In oktober zal ING 0,48 euro per aandeel dividend uitkeren. Ook zal er een aanvullende uitkering over 2019 volgen van in totaal 1,744 miljard euro in contanten of door middel van een inkoop van eigen aandelen, afhankelijk van goedkeuring door de betreffende autoriteiten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

