Veel minder verlies voor Kraft Heinz Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kraft Heinz heeft het afgelopen kwartaal iets minder omzet behaald, maar ook veel minder verlies geleden dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Amerikaanse voedingsbedrijf met merken als Philadelphia en Heinz Ketchup. CEO Miguel Patricio denkt op basis van deze laatste cijfers dat 2021 beter zal uitpakken dan eerder gedacht. De onderneming zal volgens de topman sterker uit de crisis komen. Kraft Heinz boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 6,6 miljard dollar, een minieme daling van 0,5 procent op jaarbasis. Over de eerste zes maanden steeg de omzet echter wel met 1,6 procent. De omzet in de VS stond onder druk, maar buiten de thuismarkt stegen de verkopen. Netto leed Kraft Heinz afgelopen kwartaal een verlies van 27 miljoen dollar. Dat was veel beter dan het verlies van 1,65 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2020. Vorig jaar deed het bedrijf echter voor 1,8 miljard dollar aan afschrijvingen. Aangepast voor bijzondere posten verdiende Kraft Heinz per aandeel 0,78 dollar, 2 cent minder dan een jaar eerder, maar wel meer dan analisten hadden voorzien. Het concern stelde opnieuw een kwartaaldividend voor van 0,40 dollar per aandeel. Outlook Op basis van de prestaties tot nu toe voorziet Kraft Heinz voor het lopende derde kwartaal een stijging van de autonome omzet met ongeveer 5 procent, maar een daling van de aangepaste EBITDA tegen constante wisselkoersen met een paar procent. Voor heel 2021 mikt de fabrikant op een aangepaste EBITDA die hoger uitvalt dan in 2019. Het bedrijf beschouwt 2019 als een zinvoller vergelijkingsjaar dan 2020, gezien de uitzonderlijke omstandigheden vorig jaar door de corona-uitbraak. Het aandeel Kraft Heinz noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 0,2 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.