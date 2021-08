Beursblik: JDE Peet's presteert matig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de eerste helft van 2021 te groei gedrukt zien worden door wisselkoerseffecten. Dit concludeerde analist Reginald Watson van ING woensdag. De omzet steeg afgelopen halfjaar autonoom met 4,2 procent. ING had vooraf gerekend op een autonome plus van 5,0 procent. De aangepaste EBIT van 636 miljoen euro, een daling van circa een procent "vooral door wisselkoerseffecten" deed het bijna 5 procent slechter dan ING had voorzien. Wel was het ruim 4 procent beter dan de consensus had voorzien. "De halfjaarcijfers van JDE Peet's zijn niet zo goed als we hadden gehoopt, maar ook niet zo slecht als de markt had gevreesd", vatte analist Watson woensdag samen. De analist wees nog op het verrassend handhaven van de outlook voor 2021 door de koffiespecialist. Watson zei verrast te zijn dat er relatief weinig aandacht was voor de scherpe stijging van de koffieprijzen en andere grondstoffenkosten. ING heeft een koopadvies op JDE Peet's met een koersdoel van 46,47 euro. Het aandeel steeg 4,8 procent naar 29,69 euro ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

