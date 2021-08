Beursblik: JDE Peet's verrast positief Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JDE Peet's heeft in de eerste helft van 2021 onverwacht goed gepresteerd. Dit concludeerden analist Martin Deboo van Jefferies woensdag. De resultaten waren duidelijk beter dan de consensus had verwacht, merkte de analist op. Ook herhaalde JDE Peet's de outlook voor 2021 met een autonome omzetgroei van 3 tot 5 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat zal dit jaar naar verwachting een lage enkelcijferige groei op autonome basis laten zien. Deboo denkt dat analisten later vandaag in gesprek met het koffiebedrijf vooral zullen focussen op de haalbaarheid van die outlook, wetende dat de koffieprijzen scherp stijgen. De omzet van JDE Peet's steeg in de eerste haarzelf op jaarbasis met een half procent naar 3,2 miljard euro. Autonoom ging het om een stijging van 4,2 procent. Jefferies had gerekend op een plus van 3,0 procent. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) kwam uit op 636 miljoen euro. Autonoom was dit een stijging 0,8 procent. Jefferies had echter gerekend op een krimp van 7,3 procent. Daarmee was de zakenbank wel een stuk pessimistischer dan de gemiddelde analist. De consensus rekende op een afname met 3,1 procent. Jefferies heeft een Underperform advies op JDE Peet's met een koersdoel van 26,50 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

