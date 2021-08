Sanofi neemt Translate Bio over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi heeft het Amerikaanse Translate Bio overgenomen. Dit liet de Franse farmaceut dinsdagochtend weten. Sanofi betaalt 38,00 dollar per aandeel Translate Bio in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een specialist in mRNA, gewaardeerd op 3,2 miljard dollar. Dat betekent een premie van 56 procent. De overname zal naar verwachting in het derde kwartaal afgerond worden. De board van beide bedrijven steunt de overname. Sanofi werkt al sinds juni 2018 met Translate Bio samen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

