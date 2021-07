Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten. Op weekbasis steeg de olieprijs zelfs 2,6 procent. Op maandbasis steeg de olieprijs 0,7 procent. Eerder op de dag stond de olieprijs nog onder druk, in lijn met zwakkere aandelenmarkten en andere activa die als risicovol worden beschouwd. "We zien vandaag over de hele linie dat de risico's van tafel komen, dus het is geen verrassing om te zien dat ruwe olie daarin verstrikt raakt", zei marktanalist Craig Erlam van Oanda. "Olie is de afgelopen anderhalve week met meer dan 12 procent gestegen en handelt net onder de hoogtepunten van juli, dus het is begrijpelijk dat aan het einde van de week [eerder op de dag] sprake was van winstnemingen", zei hij. Ruwe olie kreeg eerder deze week een boost toen uit gegevens van de Amerikaanse regering bleek dat de binnenlandse voorraden ruwe olie, benzine en distillaat zijn gedaald. Analisten blijven grotendeels optimistisch over de vraagvooruitzichten, ondanks eerdere haperingen veroorzaakt door zorgen over de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,5 procent, ofwel 0,33 dollar, hoger op 73,95 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

