Beursblik: Air France-KLM zet herstel in

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de eigen verwachtingen en die van analisten overtroffen. Dit concludeerde analist Quirijn Mulder van ING. Air France-KLM realiseerde een positieve kasstroom dankzij nieuwe boekingen, terwijl de luchtvaarder een positieve EBITDA verwacht in het lopende derde kwartaal. De resultaten uit luchtvrachtverkeer noemde Mulder sterk, terwijl het passagiersvervoer juist wat achterbleef. Zowel de omzet, als EBITDA en EBIT waren iets beter dan de markt voorzag, aldus Mulder. "Dit betekent niet dat er een duidelijk licht aan het einde van de tunnel is, maar het herstel lijkt ingezet." In het derde kwartaal voorziet Air France-KLM op een capaciteit van 60 tot 70 procent te vliegen van de totale capaciteit in het derde kwartaal van 2019. Mulder noemde dit een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de 48 procent in het tweede kwartaal. Mulder sprak verder van een redelijke outlook voor de middellange termijn. ING heeft een Houden advies op Air France-KLM met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel steeg vrijdagochtend met 0,7 procent tot 4,13 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

