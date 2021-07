Resultaten Ctac verder in de lift

(ABM FN-Dow Jones) Ctac heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet en de resultaten sterk zien verbeteren. Dit bleek vrijdag uit het kwartaalbericht van de IT-dienstverlener.

"Na een goed eerste kwartaal hebben we de stijgende lijn ondanks de seizoensinvloeden in het tweede kwartaal over de hele linie doorgezet", aldus CFO Pieter-Paul Saasen. "We zien een duidelijk herstel van de investeringsbereidheid in IT projecten wat een positief effect had op met name onze detachering en projecten."

In het afgelopen kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 26 procent tot 25,7 miljoen euro, met name dankzij een sterkere bijdrage uit detachering en projecten. Op autonome basis steeg de omzet met 18 procent.

Het operationeel resultaat (EBITDA) liep met 47,1 procent op tot 2,5 miljoen euro en het bedrijfsresultaat (EBIT) verdubbelde zelfs ruimschoots met een stijging van 140 procent tot 1,2 miljoen euro.

Onder de streep restte in het afgelopen halfjaar een nettowinst van 1,9 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 0,7 miljoen euro.

Ctac meldde verder dat de liquiditeitspositie is genormaliseerd door de afwezigheid van coronamaatregelen in het tweede kwartaal. De vrije kasstroom was met 5,4 miljoen euro wel negatief, door een betaling van uitgestelde belastingen in relatie tot de coronacrisis en de overname van Oliver.

Outlook

De aanhoudende Covid-19 pandemie leidt volgens Ctac nog altijd tot voorzichtigheid bij klanten in bepaalde sectoren en druk op groei van de organisatie die ook wordt beïnvloed door de beperkte beschikbaarheid van IT-talent.

Onvoorziene omstandigheden voorbehouden wordt door het bedrijf voor het tweede halfjaar een stijging van de omzet en EBIT verwacht ten opzichte van 2020. Als gevolg komen de omzetdoelstelling van 100 miljoen euro en de bijbehorende EBIT-doelstelling van 6 procent binnen bereik, aldus Ctac. In het afgelopen halfjaar bedroeg de marge nog 5,6 procent.