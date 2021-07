WDP verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft in de eerste helft van 2021 de winst zien stijgen en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek vrijdag uit de cijfers van de vastgoedinvesteerder.

De EPRA-winst per aandeel steeg in het afgelopen halfjaar op jaarbasis met 10 procent tot 0,54 euro. Mede dankzij deze stijging werd WDP optimistischer over de winstontwikkeling voor de rest van het jaar. Eerder mikte WDP voor heel 2021 nog op een EPRA-winst per aandeel van 1,07 euro, maar dat werd vrijdag verhoogd naar 1,10 euro, een stijging met 10 procent tegenover 2020.

Als gevolg verwacht WDP ook een hoger dividend uit te kunnen keren. Op basis van deze vooruitzichten rekent het vastgoedfonds voor dit jaar op een dividend van 0,88 euro per aandeel, waar eerder nog op 0,86 euro werd gerekend.

De waarde van de vastgoedbeleggingen, inclusief zonnepanelen, trok aan van 4,8 miljoen in de tweede jaarhelft van 2020 tot 5,3 miljoen euro in het afgelopen halfjaar. Het nettohuurrendement bedroeg 5,1 procent, tegen 5,4 procent in de laatste zes maanden van 2020. De vergelijkbare huurgroei nam af van 2,3 tot 1,4 procent.

De bezettingsgraad bedroeg 98,7 procent eind juni, tegenover 98,6 procent aan het einde van 2020. Eind maart was de bezettingsgraad 98,8 procent.

De gemiddelde looptijd van de huurcontracten van de vastgoedportefeuille bedraagt 5,9 jaar, inclusief zonnepanelen, met een loan to value van 39,4 procent. Eind 2020 bedroeg de loan to value nog 45 procent.

Het investeringsvolume bedroeg afgelopen halfjaar 200 miljoen euro. WDP zegt te streven naar waardecreatie binnen de bestaande vastgoedportefeuille door te investeren in een upgrade van een aantal sites in België. Deze investeringen brengen het totale volume binnen het groeiplan naar 1,2 miljard euro.

De schuldgraad bedroeg 41 procent tegenover 46,6 procent eind december, dankzij de kapitaalverhogingen van 200 miljoen euro en het keuzedividend, alsook de waardering van de portefeuille.