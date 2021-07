AMG buigt verlies om in winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group heeft in het afgelopen kwartaal een verlies weten om te buigen in een nettowinst, mede dankzij een hogere omzet. Dit maakte de producent van speciale metalen en mineralen woensdagavond bekend. "Alle drie de segmenten van AMG presteerden goed in het tweede kwartaal en de wereldwijde vraag naar onze producten bleek in de eerste helft van 2021 toegenomen”, zei CEO Heinz Schimmelbusch in een toelichting. AMG boekte een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 31,4 miljoen dollar, in vergelijking met 7,8 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging betekent het vierde opeenvolgende kwartaal van groei na het coronadieptepunt in het tweede kwartaal Onder de streep resteerde afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 12,5 miljoen dollar een jaar eerder. De omzet steeg dan ook met 44 procent van 208 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020 naar 298 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal. Outlook Gezien de huidige marktomstandigheden herhaalde AMG het vertrouwen in staat te zijn om in 2021 meer dan 120 miljoen dollar aan EBITDA te genereren. De producent verwacht dat de EBITDA kwartaal op kwartaal zal blijven stijgende in de resterende periode van dit jaar. Het aandeel AMG sloot woensdag 0,4 procent hoger op 28,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

