Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Philips

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Philips verlaagd van 44,00 naar 43,00 euro bij handhaving van het Houden advies. Volgens analisten van de Duitse bank overschaduwen een verlaging van de margeverwachting voor dit jaar en de terugroepactie van ademhalingsapparatuur DreamStation de solide operationele resultaten in het tweede kwartaal en het aangekondigde inkoopprogramma van eigen aandelen. "Beleggers hoopten op een positieve update over de terugroepactie, maar die kwam er niet", aldus de analisten. Deutsche Bank verwacht dat het proces lang kan duren, terwijl Amerikaanse advocaten een zaak voorbereiden tegen het Amsterdamse bedrijf. "Het zal eerder maanden dan weken duren voordat er een oplossing is gevonden en in de tussentijd zullen de operationele resultaten van ondergeschikt belang zijn", aldus de analisten, die dit zonde vinden, omdat het bedrijf goed presteert. Naast de uitkomst van de terugroepactie is er bovendien ook weinig ruimte voor missers voor wat betreft de marge-outlook. "Dit verhoogt het risico dat er later in het jaar opnieuw herziening van de outlook moet komen", aldus de analisten. Het aandeel Philips koerste woensdagochtend 0,6 procent lager op 38,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

