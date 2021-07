AEX licht hoger geopend, ASMI verliest 2,8% na cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de handel won de AEX 0,3 procent op 739,26 punten. Onder de hoofdfondsen won Unibail 2,9 procent en Just Eat Takeaway steeg opnieuw met 1,4 procent. ASMI daalde met 2,8 procent na meevallende cijfers, nadat de halfgeleiderspecialist begin deze maand al liet weten dat de resultaten ruim boven de eerder afgegeven outlook zouden uitkomen. In de AMX won Galapagos 2,7 procent, maar daalde Vopak 5,2 procent. Vopak heeft in het tweede kwartaal van dit jaar last gehad van teruglopende marktomstandigheden, maar realiseerde wel een EBITDA die conform verwachting was, zo stelde analist David Kerstens van Jefferies. Onder de kleinere aandelen won Ajax 1,7 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

